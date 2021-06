Bolsonaro diz que Miranda tem obrigação de provar acusações Parlamentar disse à CPI da Covid que Bolsonaro afirmou que a compra da Covaxin 'era coisa do Ricardo Barros', líder do governo

Brasil | Do R7

Deputado Luís Miranda em depoimento à CPI da Covid Adriano Machado/Reuters - 25.06.2021

Ao comentar as falas do deputado Luís Miranda (DEM-DF) à CPI da Covid, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse ao blog que cabe ao parlamentar comprovar à comissão tudo o que disse.

No depoimento de sexta-feira (25), Miranda e seu irmão, o servidor do Ministério da Saúde Luís Ricardo Miranda, confirmaram a afirmação de que teriam relatado ao presidente Jair Bolsonaro supostas irregularidades no processo de compra da vacina indiana contra Covaxin.

O parlamentar disse ainda que Bolsonaro afirmou que a compra da Covaxin 'era coisa do Ricardo Barros', líder do governo na Câmara.