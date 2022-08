Bolsonaro diz que Moraes 'deveria zelar pelo cumprimento da Constituição' Ministro do STF ordenou operação da Polícia Federal contra empresários que teriam defendido golpe de Estado no Brasil Bolsonaro diz que Moraes 'deveria zelar pelo cumprimento da Constituição'

O presidente Jair Bolsonaro Reprodução/Redes Sociais

O presidente Jair Bolsonaro criticou nesta quinta-feira (25) o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por ter autorizado uma operação da Polícia Federal contra empresários que teriam defendido um golpe de Estado no Brasil no caso de Bolsonaro não ser reeleito neste ano.

De acordo com o presidente, o ministro desrespeitou a Constituição. "Esses empresários não mereciam esse tipo de comportamento por parte de uma pessoa que deveria zelar pelo cumprimento da Constituição. No meu entender, não falta mais nada para que realmente possamos ter um problema grave no Brasil provocado por uma pessoa", afirmou Bolsonaro, em live nas redes sociais.

O chefe do Executivo acrescentou que "ou temos Constituição ou não temos".

"Ou se cumpre a Constituição ou não se cumpre. Nós precisamos de garantia de segurança, de paz, de tranquilidade e de pessoas que respeitem a Constituição."

Bolsonaro cobrou de Moraes uma explicação para ele ter autorizado a operação contra os empresários. "A gente espera que o ministro apresente a fundamentação dessa operação o mais rápido possível. Dois dos empresários conheço muito bem, trocam informações no WhatsApp comigo. E realmente eu quero entender o que está acontecendo que ninguém sabe."

O presidente disse ainda que "a nossa liberdade é o nosso bem maior, e ela deve ser preservada dia após dia".

"Ela não se perde de uma hora para a outra, ela vai se perdendo com o tempo. E todos os empresários do Brasil com quem conversei demonstraram preocupação com o que está acontecendo. Não podemos viver nessa insegurança."