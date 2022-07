Bolsonaro diz que não perderá para Lula: ‘É Flamengo contra Bangu’

Brasil | Augusto Fernandes, do R7, em Brasília

Bolsonaro: 'Não tem cabimento. Entro com o time reserva, com todo o respeito ao Bangu' Lance! Galerias

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que acredita em uma vitória dele contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de outubro deste ano. O chefe do Executivo nacional disse neste domingo (17) ter favoritismo para a disputa e comparou o embate com o petista a um jogo entre Flamengo e Bangu, ambos os times do Rio de Janeiro.

Questionado se telefonaria para Lula caso fosse derrotado, Bolsonaro rebateu qualquer possibilidade de perder. "Ele que vai ligar para mim, tenho certeza que não vou ligar para ele. Não tem o 'se' nessa questão. É o Flamengo enfrentando o Bangu. Não tem cabimento. Entro com o time reserva, com todo o respeito ao Bangu", comentou o presidente.

Eleições anteriores

Bolsonaro fez a declaração durante uma entrevista à imprensa no Palácio da Alvorada, momento no qual comentou também um encontro que terá amanhã, segunda-feira (18), com embaixadores. Na reunião, ele pretende apresentar o que tem "documentado" sobre "tudo o que aconteceu" nas eleições de 2014, 2018 e 2020.

"Farei uma exposição técnica, não vou supor nada. O foco é na transparência eleitoral, fazer com que, uma vez acabadas as eleições, ninguém duvide da mesma e que o perdedor, imediatamente, ligue para o ganhador. Temos mecanismos de praticamente zerar a possibilidade de qualquer interferência [nas eleições]", disse.

O presidente destacou ainda que espera eleições transparentes neste ano. "O voto é a alma da democracia. Todo mundo quer ter certeza em quem votou e que o voto vai para aquela pessoa. A palavra-chave é transparência."