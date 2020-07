Bolsonaro diz que novo exame deu negativo para coronavírus Diagnosticado no dia 7 de julho com a covid-19, presidente havia feito outro exame na última terça-feira (21), com resultado positivo

Bolsonaro posta em redes sociais que resultado deu negativo para covid Reprodução/Facebook

O presidente Jair Bolsonaro postou em redes sociais neste sábado (25) que novo exame deu negativo para covid-19. "RT-PCR para Sars-Cov 2: negativo. Bom dia a Todos", escreveu o presidente. Diagnosticado no dia 7 de julho com a covid-19, Bolsonaro fez o teste nesta sexta-feira (24).

O RT-PCR, que o presidente citou, é o principal teste diagnóstico para identificar a presença ativa do novo coronavírus no organismo. No início da semana, ele havia feito exame e o resultado, divulgado na quarta-feira (22), deu positivo. Segundo a Secretaria Especial de Comunicação Social, Bolsonaro segue com "boa evolução de saúde".

O segundo teste foi feito no dia 15 de julho e o terceiro, no último sábado (18). Ambos resultados foram positivos.

Presidente faz passeio de moto MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Após anunciar o teste negativo, o presidente deixou o Palácio da Alvorada de moto, coma sua comitiva. Ele passou em uma concessionária e, depois, visitou a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), que havia sido retirada da vice-liderança do governo no Congresso, após votar contra o Fundeb (Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica).

Bolsonaro tem se mostrado bem disposto, feito passeios diariamente dentro da residência oficial. Desde o início do isolamento, a agenda tem sido realizada por meio de videoconferência.