Bolsonaro diz que pandemia 'foi castigo para o mundo todo'

A- A+

Bolsonaro falou durante evento ambiental no Planalto: 'Respeito os demais, mas vão nos respeitar' Evaristo Sá/AFP - 05.05.2021

Em meio à alta temperatura das sessões da CPI da Covid no Senado, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) usou um evento ambiental no Palácio do Planalto para argumentar que o governo "fez o que pôde" na pandemia e insinuar que irá resistir a qualquer tentativa de retirá-lo do cargo.

"A pandemia realmente foi um castigo para o mundo todo e o governo fez o que pôde. Os que não fizeram nada agora querem atrapalhar o governo", afirmou em evento de assinatura do protocolo de intenções da Caixa para adesão ao programa "Adote Um Parque" do governo federal.

Em tom elevado, Bolsonaro enfatizou que acredita nas instituições e não teme "absolutamente nada". "Deixo bem claro, só Deus me tira daqui. Não queremos desafiar ninguém, respeito os demais, mas vão nos respeitar", bradou o presidente.

"Nunca tiveram da minha parte uma só sugestão, proposta, palavra ou ato para censurar quem quer que seja. Somos um país livre e os direitos fundamentais são para ser respeitados", concluiu.

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.