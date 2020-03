Bolsonaro diz que panelaço é 'expressão da democracia' Em coletiva, o presidente pontuou que também haverá na noite desta quarta-feira, às 21 horas, um panelaço a favor do governo bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro classificou o panelaço convocado para esta quarta-feira (18) contra o governo como um movimento "espontâneo" e uma "expressão da democracia". Em coletiva, Bolsonaro pontuou que também haverá na noite desta quarta-feira, às 21 horas, um panelaço a favor do governo.

"Qualquer movimento por parte da população, eu encaro como expressão da democracia", afirmou, quando perguntado sobre os protestos. "Nós, políticos, devemos entender como uma pura manifestação da democracia", declarou, ao pedir isenção da mídia na cobertura dos dois atos.

Após ter classificado como uma "histeria" as reações ao avanço do novo coronavírus no País, Bolsonaro afirmou que tudo que fez foi voltado a levar tranquilidade para o povo brasileiro. "O pânico não leva a lugar nenhum. O momento é de grande preocupação, mas devemos evitar que esse clima chegue até nós", orientou.

"É grave, é preocupante, mas não chega ao campo da histeria e da comoção social. É desta forma que nós encararemos essa situação." Bolsonaro agradeceu aos presidentes dos demais Poderes e declarou que todos estão "no mesmo barco" para buscar soluções.

Para Bolsonaro, os próximos dias serão complicados para a população. "Teremos dias difíceis. Serão menos défices se cada um de você se preocupar consigo, seus parentes e seus amigos. Somente desta forma, seguindo os preceitos ditado pelo Ministério da Saúde, como as medidas básicas e higiene, poderemos mudar a curva da infecção, de modo que nós podemos atende com qualidade àqueles que necessitarem", comentou.

