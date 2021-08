A- A+

Bolsonaro diz que Petrobras tem R$ 3 bilhões para custear vale-gás Facebook / Reprodução 21-07=2021

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a Petrobras tem uma reserva de R$ 3 bilhões para custear as despesas com o pagamento de um vale-gás para a população de baixa renda, no momento em que o governo tem sido alvo de críticas em razão do elevado preço do produto.

"O novo presidente da Petrobras, o general (Joaquim) Silva e Luna, está com uma reserva de aproximadamente R$ 3 bilhões para atender realmente esses mais necessitados", disse Bolsonaro em entrevista ao Programa do Ratinho, na SBT, na noite desta sexta-feira (30).

"Seria um vale-gás, seria o equivalente - no que está sendo estudado até agora - a um botijão de graça a cada dois meses", acrescentou.

O presidente, entretanto, não deu qualquer detalhe sobre como seria o critério para os beneficiários do repasse ou sobre a reserva que a Petrobras teria para esse objetivo.

O governo federal planeja incluir um vale-gás na reformulação dos programas sociais que será anunciada no mês de agosto para compensar os reajustes recordes do combustível, segundo reportagem da Reuters publicada na sexta-feira com três fontes que acompanham a negociação.

Segundo as fontes, ainda não há uma definição de valor, orçamento ou forma como o pagamento será feito, mas a intenção é atingir famílias de baixa renda, atendidas pelo programa Bolsa Família, que deve crescer das atuais 14 milhões beneficiadas para cerca de 17 milhões.

Na entrevista, Bolsonaro admitiu que há um problema de inflação nos alimentos, mas atribuiu, de modo geral, à demanda internacional. No caso do gás de cozinha, ele disse que o problema do preço alto do insumo não é do governo federal, que zerou impostos, mas do ICMS cobrado por governadores e da margem de lucro, por exemplo.

