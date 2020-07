Bolsonaro diz que queria fazer o Vale do Silício no Brasil Em conversa com apoiadores na frente do Palácio da Alvorada, presidente reclamou que pandemia atrasou projetos do governo federal

Jair Bolsonaro na porta do Palácio do Planalto Reprodução / Youtute

O presidente Jair Bolsonaro afirmou a apoiadores nesta quarta-feira (29), na frente do Palácio da Alvorada, que a pandemia dificultou bastante os planos do governo federal. Entre os projetos citados, ele disse que pretendia fazer o Vale do Silício no Brasil.

"A pandemia atrapalhou a gente bastante, mas temos vários polos de pesquisa. Eu queria fazer o Vale do Silício no Brasil. Se bem que temos polos dessa área aqui", afirmou em resposta a um simpatizante que perguntou sobre o avanço das propostas para uso do grafeno.

Especificamente sobre o minério, que em outras ocasiões Bolsonaro apontou como uma das riquezas do país que precisaria ter mais investimento em exploração, o presidente sugeriu fazer essa pergunta ao ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes.

Em uma entrevista em 2017, Bolsonaro afirmou que se os Estados Unidos tinham o Vale do Silício, o Brasil deveria ter um Vale do Nióbio ou do Vale do Grafeno. Na ocasião, ele elogiou as múltiplas possibilidades do material na indústria e reclamou que a China estava retirando os minérios do país.

O Vale do Silício original fica na Califórnia (EUA). O local abriga algumas das prinicipais empresas de tecnologia do mundo e é onde se desenvolvem muitas start-ups importantes no mercado .