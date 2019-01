Bolsonaro diz que reconhece Guaidó como presidente venezuelano 

O presidente do Parlamento da Venezuela, Juan Guaidó REUTERS/Manaure Quintero 22.01.2019

O presidente Jair Bolsonaro, que está em Davos, Suíça, participando do Fórum Econômico Mundial, publicou em seu Twitter, na tarde desta quarta-feira (23), que "o Brasil reconhece o senhor Juan Guaidó como presidente encarregado da Venezuela".

Presidente do Parlamento da Venezuela, Juan Guaidó, 35 anos, anunciou nesta quarta que assumiu a presidência do país como parte do que chamou de luta contra a "usurpação" do cargo por parte de Nicolás Maduro, que, de acordo com ele, é um líder "ilegítimo".

O governo de Maduro, por sua vez, já declarou anteriormente que não reconhece a autoridade do Parlamento no país.

"O senhor Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional venezuelana, assumiu hoje, 23/01, as funções de presidente encarregado da Venezuela, de acordo com a Constituição daquele país, tal com o avalizado pelo Tribunal Supremo de Justiça (TSJ)", escreveu o presidente brasileiro, que completou: "O Brasil apoiará a política e economicamente o processo de transição para que a democracia e a paz social volte a Venezuela."