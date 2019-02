Giuliana Saringer, do R7

Bolsonaro diz que saúde está em "plena evolução" Presidente, que está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, teve a alta adiada e precisará tomar antibióticos para evitar infecção Bolsonaro

Bolsonaro foi operado no dia 28 de janeiro deste ano Divulgação Presidência da República

O presidente Jair Bolsonaro disse na manhã desta terça-feira (5). no Twitter, que seu estado de saúde "encontra-se em plena evolução".

Na segunda-feira (4), Bolsonaro teve febre e acúmulo de líquido na região intestinal, situação que adiou a alta do presidente. Bolsonaro está internado no hospital Israelita Albert Einstein e se recupera de uma cirurgia para retirar bolsa de colostomia.

Há um gigantesco diferencial entre informar com imparcialidade e fazer militância maldosa. Meu estado de saúde neste momento encontra-se em plena evolução e estou feliz em compartilhar este sentimento com todos! Um dia de cada vez! Uma excelente terça-feira a todos!  — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 5 de fevereiro de 2019

Inicialmente, a previsão do Palácio do Planalto é que Bolsonaro pudesse voltar a Brasília nesta quarta-feira (6). O presidente está agora internado em terapia semi-intensiva e precisará receber antibióticos ao longo da semana para evitar um quadro de infecção.

O porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, não descartou a realização de uma nova cirurgia, mas disse que isso não está sendo considerado no momento. Também afirmou que a necessidade de um novo afastamento do cargo não é estudada, o que dependerá de orientação médica.

O boletim médico, divulgado na noite de segunda pelo hospital, informa que Bolsonaro está sem dor e sem febre e permanece em jejum oral, com sonda nasogástrica e nutrição parenteral (endovenosa) exclusiva.

Uma evolução nos movimentos intestinais foi citada no boletim médico, que informou dois episódios de evacuação do presidente.

Bolsonaro segue realizando exercícios respiratórios e de fortalecimento muscular no quarto. Por ordem médica, as visitas permanecem restritas. Ele está acompanhando da esposa Michelle e do filho Carlos Bolsonaro.

O presidente cotinua em descanso e tem sido evitados despachos, de acordo com Barros. Nos próximos dias, não estão agendados compromissos oficiais.