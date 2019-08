Bolsonaro diz que sempre buscou diálogo com líderes do G7 Presidente disse no Twitter que sempre buscou 'diálogo junto aos líderes do G-7' e publicou vídeo com alguns comentários de líderes na cúpula

O presidente Jair Bolsonaro Marcos Corrêa/PR - 20.08.2019

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo (25) que sempre buscou diálogo com líderes do G7, em um momento no qual seu governo enfrenta pressões externas em razão de incêndios nas florestas da região amazônica no país.

“Desde o princípio busquei o diálogo junto aos líderes do G-7, bem como da Espanha e Chile, que participam como convidados”, escreveu no Twitter, onde também publicou um vídeo com alguns comentários de líderes na cúpula do G7 na França.

De acordo com as legendas que acompanham o vídeo, a chanceler alemã, Angela Merkel, afirma que há planos de uma conversa por telefone nesta semana, o que é endossado por outros presentes, entre eles o presidente francês, Emmanuel Macron.

“O Brasil é um país que recupera sua credibilidade e faz comércio com praticamente o mundo todo”, disse Bolsonaro no Twitter.

Em um segundo post, acrescentou que é um país comprometido “com a proteção ambiental e respeitamos a soberania de cada país”.

“Meu muito obrigado a dezenas de chefes de estado que me ouviram e nos ajudaram a superar uma crise que só interessava aos que querem enfraquecer o Brasil!”

Copyright © Thomson Reuters.