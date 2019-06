Bolsonaro diz que terá reunião com primeiro-ministro do Japão no G20 Presidente vai a Osaka na próxima semana e tem planos de realizar reunião privada com Shinzo Abe Bolsonaro no Japão

Bolsonaro se encontrará com Shinzo Abe Marcos Corrêa/PR - 18.06.2019

O presidente da República, Jair Bolsonaro, utilizou sua conta pessoal no Twitter na manhã desta quarta-feira (19) para anunciar que na próxima semana irá a Osaka, no Japão, onde ocorrerá o encontro do G20, e tem planos de se encontrar, "em reunião privada", com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.

Esta terça-feira (18) foi Dia da Imigração Japonesa no Brasil. Hoje, o presidente aproveitou a data para anunciar o encontro com Abe e exaltar os descendentes de japoneses no País, que vêm promovendo "imensa contribuição cultural, econômica e tecnológica" para o país, de acordo com Bolsonaro.

- Aproveito para anunciar que na próxima semana, irei à Osaka, no Japão, onde participarei da reunião do G20 e de reunião privada com o Primeiro-Ministro japonês, Shinzo Abe. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 19 de junho de 2019

