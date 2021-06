Bolsonaro diz que vai participar de nova motociata em Chapecó (SC)

A- A+

Motociata será a terceira que Bolsonaro participa em menos de um mês Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou em conversa com apoiadores nesta quarta-feira (16) que deve participar de outra 'motociata' daqui a duas semanas, desta vez na cidade de Chapecó (SC). "Na sexta-feira tenho reunião com o empresariado lá em Chapecó. No dia seguinte a gente vai até Xanxerê de moto, 45 km, inaugura uma agência da Caixa e depois volta", disse Bolsonaro.

Caso o presidente participe da manifestação, será a terceira do tipo em que ele estará em menos de um mês. A primeira ocorreu no dia 28 de maio, na cidade do Rio de Janeiro. Essa motociata contou com a presença do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, o que acabou gerando procedimento disciplinar do Exército e a reconvocação do militar à CPI da Covid.

No último sábado (12), Bolsonaro voltou a realizar o comício, em passeio com apoiadores nas ruas da cidade de São Paulo. Ele acabou sendo multado junto com outros ministros do governo pela não utilização de máscara. O ato custou R$ 1,2 milhão em policiamento ao governo estadual de São Paulo.