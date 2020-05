Bolsonaro diz que vídeo não mostra indício de interferência na PF

Vídeo da reunião ministerial liberado pelo STF Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro disse, após divulgação de vídeo de reunião ministerial de 22 de abril, que é mais uma farsa desmontada e que não há nenhum indício de interferência na Polícia Federal. Ele postou a frase no Facebook junto com um trecho de 21 minutos da reunião.

No trecho, constam as falas do presidente citadas pelo ex-ministro da Justiça Sergio Moro e que apontariam a tentativa de interferência do Presidente da República na Polícia Federal. O ministro pediu demissão do cargo dois dias depois da reunião.

"Reunião Ministerial de 22 de abril. Mais uma farsa desmontada; Nenhum indício de interferência na Polícia Federal", diz o post de Bolsonaro, que encerra com o versículo 32 do Evangelho de João, da Bíblia cristã: "Conhecereis a verdade a verdade vos libertará".

Minutos depois da publicação no Facebook, Bolsonaro publicou outro slogan, agora em sua conta no Twitter: "Brasil acima de tudo!"

O advogado Frederick Wassef, defensor do presidente Jair Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), também afirmou nesta sexta-feira (22) que não há provas de que o presidente tentou interferir politicamente na Polícia Federal. Wassef chegou no Palácio do Planalto pouco antes da divulgação do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril.

O vídeo foi divulgado após decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Celso de Mello decidiu, nesta sexta-feira (22).