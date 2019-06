Bolsonaro diz que voto evangélico foi decisivo para mudar o país

Em discurso, Bolsonaro diz que evangélicos foram decisivos para mudança do país Reprodução Youtube

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) participou da Marcha para Jesus durante a tarde desta quinta-feira (20) e afirmou que o voto evangélico foi fundamental para mudar o destino do país. "Vocês foram decisivos para mudar o destino dessa pátria chamada Brasil", afirmou ele a milhares de fiés participantes do evento.

Em seu discurso, que teve início às 15h45, o presidente agradeceu por estar vivo. "Foi dele esse dom de me dar a vida pela segunda vez e agradeço a vocês pelas orações", disse em referência à facada que o atingiu durante a campanha eleitoral, no dia 6 de setembro do ano passado.

Bolsonaro disse também que o Brasil tem "problemas seríssimos de ética, moral e economia". "Entendemos que podemos mudar isso e fazermos com que o Brasil seja colocado no local de destaque que ele merece", afirmou.

Bolsonaro discursou ao lado do embaixador de Israel, Yossi Shelley, e do adido de Defesa do país, Raid Kador. "Pela primeira vez o governo está cumprindo o que prometeu durante a campanha. A verdade será o norte do nosso trabalho."

Veja fotos da Marcha para Jesus: