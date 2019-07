Bolsonaro diz querer que PF "chegue aos finalmente" sobre hackers

Bolsonaro também criticou Greenwald Marcos Corrêa/PR - 23.07.2019

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira (29) esperar que a PF (Polícia Federal) "chegue aos finalmente" na investigação em torno dos hackers que invadiram celulares de autoridades, incluindo ele próprio e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.

Bolsonaro também voltou a criticar, sem citar o nome, o jornalista Glenn Greenwald, fundador do site The Intercept Brasil que tem divulgado, com outros veículos de comunicação, supostas mensagens trocadas por Moro e outras autoridades que teriam sido alvo dos supostos hackers presos pela Polícia Federal na semana passada.

"No meu entender isso teve transações pecuniárias", disse Bolsonaro, rechaçando a versão de um dos presos, que afirmou ser a fonte do Intercept, mas que disse não ter recebido dinheiro pelo material repassado. "A intenção aí é sempre atingir a Lava Jato, atingir o Sergio Moro, a minha pessoa, tentar desqualificar e desgastar."

"Invasão de telefone é crime, ponto final. Não pode se escudar 'sou jornalista'. Jornalista tem que fazer seu trabalho. Preservar o sigilo da fonte tudo bem, agora uma origem criminosa o cara vai preservar, o crime invadindo a República, desgastando o nome do Brasil lá fora inclusive... espero que a PF chegue... não é fácil, mas chegue aos finalmente", acrescentou.

No sábado, Bolsonaro disse que Greenwald pode "pegar uma cana" no Brasil. "O Glenn pode ficar tranquilo. Talvez pegue uma cana aqui no Brasil, mas não vai ser lá fora não", disse Bolsonaro a jornalistas, ao comentar uma portaria de Moro sobre deportação sumária.

