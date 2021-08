Bolsonaro diz ter um ou outro no Supremo que atrapalham

A- A+

O presidente Jair Bolsonaro voltou a citar nesta quarta-feira (18) a atuação do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmando que sabia que uma ou outra pessoa da corte iria atrapalhar seu governo, e disse que a nomeação feita por ele de um pastor evangélico irá melhorar o tribunal. O presidente, por outro lado, afirmou estar tendo "um bom retorno" do Congresso Nacional.

Ao discursar em evento da igreja Assembleia de Deus no Pará, Bolsonaro disse acreditar que aos poucos o STF vai mudar, e citou sua indicação do ex-ministro da Justiça André Mendonça, que é pastor, para ocupar uma vaga na corte.

"Tenho conversado muito com o pastor André Mendonça, porque a vida dele também vai mudar. Decisões difíceis ele tomará", disse Bolsonaro. Ele também voltou a falar que combinou com Mendonça abrir a primeira sessão do STF todas as semanas com oração.

O presidente está no centro de uma crise com o Supremo, em especial os ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, contra quem anunciou que apresentará pedidos de impeachment ao Senado.

Moraes foi o ministro do STF responsável pela determinação da prisão preventiva de Roberto Jefferson, um dos principais defensores de Bolsonaro. Barroso, que também é presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), é visto pelo presidente como o responsável por impedir a aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que instituiria o voto impresso para urnas eletrônicas.

