Bolsonaro e apoiadores fazem motociata em Porto Alegre

Bolsonaro participa da motociata em Porto Alegre Reprodução/Correio do Povo/Mauro Schaefer

O presidente Jair Bolsonaro e os seus apoiadores começaram neste sábado (10), às 10h, a motociata que passará por rodovias federais e ruas de Porto Alegre. A concentração para o passeio começou cedo na frente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) e reuniu motociclistas e pedestres que aguardavam a chegada do presidente no local.

Bolsonaro chegou na Fiergs por volta das 9h30min. Os manifestantes acenaram para os helicópteros da Força Aérea Brasileira, que sobrevoam a zona Norte de Porto Alegre, logo na chegada do presidente.

Logo no início do passeio, vários apoiadores na Assis Brasil saudaram o presidente na motociata. Ele é seguido por um grande número de motociclistas. A previsão é que a mobilização dure por duas horas.

Orla

Na Orla do Guaíba, um dos trechos que a motociata deve passar, alguns apoiadores do presidente também aguardavam a passagem do presidente. Muitos com bandeiras do Brasil. Cintia Carine Braz e Fernando dos Santos Garcia foram para a orla do Guaíba, na manhã deste sábado, na expectativa de ver o presidente. Ela contou que o irmão viajou de moto de Tramandaí para participar do ato na Fiergs."Queremos dar apoio neste momento como cidadão. Acreditamos no presidente e na política", afirmou.

Na Orla, os vendedores ambulantes também se mobilizaram para o ato. André Silveira da Rosa tem expectativa de vender dezenas de bandeiras do Brasil. Os valores variam de 10 a 40 reais, dependendo do tamanho e tecido.

Itinerário

Da Fiergs, o itinerário previsto pelos organizadores prevê o deslocamento pela avenida Assis Brasil, a BR 290 (Freeway), BR 116, BR 386, BR 448 (Rodovia do Parque), com retorno à Capital pela avenida Castelo Branco, Mauá, João Goulart, Edvaldo Pereira Paiva, Padre Cacique, Diário de Notícias, seguindo depois pela Icaraí, Padre Cacique, Praia de Belas, Ipiranga, João Pessoa, Castelo Branco e Assis Brasil até voltar para a Fiergs, onde haverá o encerramento. Os organizadores esperam que o presidente faça um discurso na volta à Fiergs.