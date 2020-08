Bolsonaro é aprovado por 45% e desaprovado por 45%, diz pesquisa

O presidente Bolsonaro que tem avaliação positiva de 45%, segundo pesquisa Adriano Machado/Reuters - 05.08.2020

Uma pesquisa realizada pelo PoderData, do jornal digital Poder360, mostra que o governo do presidente Jair Bolsonaro tem 45% de aprovação e 45% de desaprovação. Segundo o levantamento, a tendência é crescimento da avaliação positiva do trabalho do presidente.

No levantamento realizado há 2 meses, a administração federal era rejeitada por 50% e aprovada por 41%. A diferença era de 9 pontos. Agora há empate, com 45% de cada lado.

O aumento coincide com o período em que Bolsonaro passou a evitar falar com a imprensa ou fazer ataques a adversários, além da ampliação para cinco meses do auxílio emergencial.

A pesquisa foi realizada entre os dias 3 e 5 de agosto, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 2.500 entrevistas em 512 municípios, nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.