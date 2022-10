Bolsonaro é criticado pelo UOL por citar matéria do próprio UOL Presidente diz que Lula venceu em 9 dos 10 estados com mais analfabetos, e UOL critica esquecendo que matéria é dele mesmo

Mais um dia como qualquer outro na redação do UOL, onde a chefia mandou pra geral que a ordem é falar mal do Biroliro custe o que custar. Se ele fizer algo, critiquem o que quer que ele tenha feito. Se ele não fizer nada, digam que ele é omisso, negligente ou usem algum daqueles adjetivos terminados em “ista” que estão no nosso manual.

Só que ninguém avisou que era pra usar dados, fatos e fakes apenas para criticar o Bonoro, e não pra criticar o que eles mesmos disseram, ora, ora, ora... Por causa dessa falta de comunicação interna, o “estagiário” me vai lá e solta no Twitter:

Citação sobre o analfabetismo e os cérebros desligados Arquivo/Agência Brasil

“Bolsonaro cita analfabetismo no Nordeste ao falar de vitória de Lula na região.”

Até que tá bem escritinho e tal, mas o novato esqueceu de verificar que a citação do Bolsobiro veio de outra matéria do próprio UOL Notícias que afirma:

“Lula vence em 9 dos 10 estados com maior índice de analfabetos; confira”.

Gente, é pra agradar a chefia, mas sem desligar o cérebro, tá?