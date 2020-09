Bolsonaro é diagnosticado com cálculo renal No início de julho, o presidente foi infectado pelo coronavírus e precisou ficar em isolamento para se tratar da doença

Pedra é um pouco maior do que grão de feijão Marcos Corrêa/PR - 27.08.2020

O presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com cálculo renal na segunda-feira (31).

De acordo com as informações do repórter da Record TV Thiago Nolasco, a pedra é um pouco maior do que um grão de feijão e está solta na bexiga de Bolsonaro.

O presidente deve ser submetido a uma cirurgia para a retirada do cálculo renal, mas ainda não há data marcada.

No fim da tarde de segunda, Bolsonaro precisou de atendimento médico no Palácio do Planalto.

No início de julho deste ano, Bolsonaro foi diagnosticado com a covid-19 e precisou ficar em isolamento enquanto realizava o tratamento contra a doença.