Bolsonaro e governadores se reúnem por vídeo na quinta A questão-chave do encontro será os possíveis vetos de Jair Bolsonaro sobre o plano de socorro aos Estados e municípios, que aguarda sanção presidencial

Jair Bolsonaro irá se reunir com governadores na próxima quinta (21) Marcos Corrêa/PR - 12.04.2020

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) irá se reunir na próxima quinta-feira (21) com governadores para tratar do plano de socorro aos Estados e municípios em decorrência da pandemia do novo coronavírus. A reunião, organizada pela Secretaria de Governo, será por videoconferência, às 10h.

O socorro aos Estados e municípios foi aprovado no início deste mês pelos deputados e senadores e agora espera a sanção presidencial. Bolsonaro tem adiado a ratificação do projeto, o que tem preocupado os governadores, uma vez que argumentam sobre a necessidade da ajuda do governo federal.

Nesta segunda-feira (18), a CNM (Confederação Nacional de Municípios), entidade que representa mais de 5.000 prefeitos do país, encaminhou ao presidente um pedido para que ele vete o reajuste salarial a servidores públicos, previsto no plano de socorro.

A entidade avalia como inoportuno “qualquer aumento de salários e concessão de bônus ou gratificações a agentes públicos” em um momento em que considera as perdas de receita “imensuráveis” e, também, que as perdas de renda das famílias brasileiras e das empresas ainda são “imprevisíveis”.