Bolsonaro e Guedes discutem prorrogação do auxílio emergencial Outros assuntos devem ser discutidos em encontro. Guedes, que já negou ter intenção de sair do governo, veio com secretários para discussão técnica

O ministro Paulo Guedes já está no Palácio do Planalto para uma de suas reuniões com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Os encontros estavam inicialmente marcados para o Palácio da Alvorada , mas foram transferidos para o Planalto.

Ainda nesta segunda (17) Guedes desmentiu os rumores de que poderia deixar o governo , e disse a interlocutores que não tinha essa intenção.

O ministro da Economia chegou ao Palácio do Planalto com uma equipe de secretários para poder ter uma discussão técnica sobre uma eventual prorrogação do auxílio emergencial, conforme o R7 Planalto apurou. A última parcela do benefício será paga agora no final de agosto.

Outros temas que podem ser tratados no encontro são: a edição de uma medida provisória para liberar R$ 5 bilhões para obras de infraestrutura, a elaboração de uma PEC do Gatilho, que iria unificar e substituir as PECs Emergencial e do Pacto Federativo para acelerar a tramitação no Congresso e a elaboração do Renda Brasil, programa que irá ampliar o Bolsa Família como forma de minimizar os impactos do fim do auxílio emergencial.