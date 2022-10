Bolsonaro e Lula entram em acordo para dar fim a direitos de resposta

A- A+

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), candidatos à Presidência da República Mariana Greif/Reuters - 16.10.2022

As campanhas do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entraram em um acordo nesta sexta-feira (28) para interromper os pedidos de direito de resposta feitos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O alinhamento foi homologado durante uma sessão no plenário da corte eleitoral.

VEJA A COBERTURA COMPLETA DAS ELEIÇÕES 2022 NA PÁGINA ESPECIAL DO R7

De acordo com a decisão, ambas as campanhas desistiram de seis pedidos de direito de resposta apresentados ao TSE e não publicarão mais nenhum direito de resposta a partir deste sábado (29).

"Imbuídas do espírito republicano e visando uma maior cooperação judicial, as partes reforçam seu compromisso com o princípio democrático e com a lisura do pleito de 2022", diz o documento assinado pelas duas campanhas analisado pelo TSE.

O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, cumprimentou os advogados das duas equipes pela decisão de abrir mão dos processos. "Esse é um acordo de civilidade democrática entre as duas coligações e candidatos, reiterando na petição a lisura do pleito eleitoral de 2022 e a conduta desse Tribunal Superior Eleitoral", afirmou.

Leia também Juristas pedem à PGR 'providências' contra decisões de Moraes

"Domingo será um dia de festa, a festa da democracia, a festa da escolha popular, do respeito a essa opção. Dessa forma, teremos a certeza de que milhões de brasileiros, após a proclamação, respeitarão os resultados da nossa eleição", concluiu Moraes.