Bolsonaro e Macri falam em renovar Mercosul e atacam Maduro Presidentes do Brasil e da Argentina tiveram primeiro encontro oficial, junto com ministros dos dois países, na manhã desta quarta-feira Macri

Pareceria entre Brasil e Argentina elogiada por Macri Alan Santos/Presidência da República

Os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e da Argentina, Mauricio Macri, anunciaram após uma reunião em Brasília, nesta quarta-feira (16), que vão trabalhar para um aperfeiçoamento do Mercosul, incluindo esforços para o esperado acordo do bloco com a União Europeia. Além disso, os chefes de Estado atacaram o governo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

Essa foi a primeira visita oficial de um presidente estrangeiro após a posse de Bolsonaro. O argentino viajou a Brasília com uma delegação de ministros, que se reuniram com auxiliares de Bolsonaro, para discutir assuntos econômicos, de segurança, defesa e tecnologia.

Mercosul

"Concordamos quanto à importância de, com os demais parceiros — Paraguai e Uruguai — aperfeiçoar o bloco [Mercosul] e propor nova agenda de trabalho. Sempre com sentido de urgência. O Mercosul precisa valorizar sua tradição original: abertura comercial, redução de barreiras e redução de burocracias", declarou Bolsonaro.

A afirmação de Bolsonaro vai contra o que disse o ministro da Economia, Paulo Guedes, logo após a vitória nas eleições de outubro. A uma jornalista Argentina, o economista afirmou que o Mercosul não seria uma prioridade do novo governo.

Vale ressaltar que a Argentina é hoje o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, com transações comerciais de US$ 25 bilhões e um saldo positivo brasileiro em torno de US$ 4 bilhões.

Macri lembrou que o Brasil será o próximo presidente do Mercosul e elogiou os avanços do bloco no acordo com a União Europeia.

"Conversamos também sobre a necessidade de modernizar o Mercosul e avançar para um espaço que se adeque ao século 21. Isso orientará a nossa presidência pró-tempore que o Brasil continuará, será o presidente na sequência", disse.

Venezuela

Bolsonaro pontuou que os governos brasileiro e argentino possuem "convergência de posições e identidade de valores" e que atuarão "na defesa da liberdade e democracia na nossa região".

"Nossa cooperação na questão da Venezuela é o exemplo mais claro no momento", acrescentou.

Macri foi mais duro em relação ao governo de Maduro.

"Nós não aceitamos essa zombaria com a democracia e a tentativa de vitimização de quem é o algoz. A comunidade internacional já percebeu: Maduro é um ditador que tenta se perpetuar no poder com eleições fictícias, perseguindo opositores e levando os venezuelanos a uma situação desesperadora e agônica.

Acordo de extradição

Brasil e Argentina assinaram nesta quarta-feira um novo acordo de extradição, que busca dar mais agilidade no combate ao crime organizado nos dois países.

"O principal objetivo é combater o narcotráfico, o crime organizado e lavagem de ativos... impulsionar uma agenda que inclua a transparência e a luta contra a corrupção", observou Macri.