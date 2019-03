Bolsonaro e Michelle são presenças ilustres em evento do bem em SP Encontro reuniu presidente, primeira-dama, comunidade judaica e convidados para apoio a Unibes, União Brasileiro Israelita do Bem Estar Social Bolsonaro e Michele são presença ilustre em evento do bem de paulistanos

Michelle Bolsonaro, Denise Antão e Bia Doria (à esquerda) em evento em SP Foto: Edu Garcia/R7

Um milhão de reais da família Safra foi a doação principal da noite. Além de outras de R$ 500 mil, R$ 200 e várias de R$ 100 mil. A causa é nobre. Colaborar com a entidade centenária Unibes, que atende 15 mil pessoas em São Paulo, cinco mil da própria comunidade judaica, entre crianças, jovens, idosos e famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social.

A convidada principal da noite, a mais esperada e celebrada nas rodas de conversas, era Michelle Bolsonaro. Ela chegou simpática, sorriu, prestigiou as crianças da entidade e vários convidados, entre eles a apresentadora da Record TV Ana Hickmann, mas se retirou na hora dos discursos, com uma crise de labirintite.

O segundo mais esperado era o presidente Jair Bolsonaro, que desembarcou no evento depois de uma agenda extensa em São Paulo, com direito a exames e aprovação dos médicos “até pra um churrasquinho”. Bolsonaro discursou para uma plateia entusiasmada e atenta, de cerca de 150 convidados, boa parte do PIB nacional brasileiro. Agradeceu a Deus por estar vivo, a Michelle por estar com ele há 11 anos e a todas as autoridades e convidados presentes, o governador Doria e sua esposa Bia entre eles.

O anfitrião foi Elie Horn, empresário fundador da Cyrela e filantropo conhecido. Ele era um dos grandes entusiastas da presença de Michelle em sua casa, no Morumbi, na zona oeste de São Paulo. “Uma primeira dama do bem, que faz coisas do bem, que quer fazer mais coisas do bem e que acorda o país pra coisas importantes”, disse Elie. "Eu não me meto nem em política e nem em economia, mas me meto em fazer o bem".

Bolsonaro e Denise Antão com as crianças da Unibes Foto: Edu Garcia/R7

Em entrevista aos jornalistas, depois de discursar, Bolsonaro respondeu por Michelle, mas disse que iria perguntar pra ela sobre sua participação na entidade. Disse ter certeza "que ela vai fazer o todo o possível pra humildemente colaborar para que a Unibes seja mais forte e abrangente".

Denise Antão, presidente da entidade, e os outros 350 funcionários e 250 voluntários agradecem. Mas quem fica feliz mesmo são as crianças, os jovens e os idosos atendidos em São Paulo. Como Camila Martins, de 13 anos, que arrancou quase tantos suspiros da plateia como a bela Michelle e Bolsonaro na noite. Moradora da comunidade de Zacki Narchi, zona norte de São Paulo, Camila contou aos convidados que não tem uma vida fácil. Que enfrenta muitos problemas no dia a dia da favela e que esse lugares convidam "para muitas coisas ruins", disse. "A Unibes mudou meu caminho. E mudou meu foco pro bem".