Bolsonaro e Netanyahu projetam parcerias após 'momento histórico'

Karla Dunder, do R7, com Agência Brasil

Encontro histórico entre Netanyahu e Bolsonaro Agência Brasil

O presidente eleito Jair Bolsonaro e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reuniram no Forte de Copacabana, na Zona Sul do Rio, na tarde desta sexta-feira (28). Está é a primeira visita oficial de um primeiro-ministro israelense ao Brasil.

O primeiro-ministro israelense, que veio ao país para a posse do presidente eleito, na próxima terça-feira (1º), em Brasília, almoçou com Bolsonaro no local e, depois, falaram rapidamente sobre o encontro.

Em pronunciamento, os dois líderes políticos enfatizaram a importância de estreitar laços entre Brasil e Israel.

Bolsonaro afirmou que os dois países, mais do que parceiros, são "irmãos" em tudo aquilo que possa trazer benefícios para os dois países.

"Mais do que parcerias, em economia, tecnologia e tudo aquilo que possa trazer benefícios para os dois países, isso que nós começamos, ou melhor continuamos no dia de hoje, nesse encontro de chefes de Estado, brevemente, se fará presente em forma de benefícios para todos nós aqui no Brasil", destacou o presidente eleito.

Netanyahu afirmou que esse encontro "prenuncia um momento histórico". Frisou que esta é a primeira visita de um primeiro-ministro israelense ao Brasil e declarou: "Israel é a terra prometida e o Brasil é a terra da promessa, do futuro".

Em seu pronunciamento, Netanyahu também destacou a importância da parceria e os benefícios para os dois dois países. "Entendemos que nossa cooperação mútua possa render enormes benefícios em áreas como economia, segurança, agropecuária, recursos hídricos, todas as esferas da atividade humana. Como primeiro passo, convidei ele [Bolsonaro] a visitar Israel e ele aceitou".

Bolsonaro afirmou que, em março, visitará o país junto com um comitiva para tratar de tecnologia, agricultura, psicultura, segurança, forças armadas.

Assista ao vídeo com a chegada do primeiro-ministro de Israel:

Netanyahu

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, desembarcou no Brasil na manhã desta sexta-feira, no Aeroporto Tom Jobim (Galeão), foi recebido pelo prefeito Marcelo Crivella e participará da cerimônia de posse de Jair Bolsonaro na Presidência do Brasil no dia 1º.

Netanyahu tem uma série de compromissos oficiais, além de evento com líderes da comunidade judaica brasileira. Ele deve voltar a Israel após a cerimônia da posse.