Bolsonaro e sua base criticam nas redes sociais atos contra o governo

O presidente Jair Bolsonaro e correligionários usaram as redes sociais para criticar os protestos contra o governo e a favor das vacinas neste fim de semana. O presidente publicou vídeo, hoje (4), de confronto entre policiais e manifestantes em São Paulo, e aproveitou para criticar o sistema eleitoral e a imprensa. As manifestações contra Bolsonaro ocorreram neste sábado (3) em diversas cidades do país e, em São Paulo, houve confronto e depredação.

"Esse tipo de gente quer voltar ao Poder por um sistema eleitoral não auditável, ou seja, na fraude. Para a grande mídia, tudo normal", escreveu Bolsonaro. O vídeo mostra um grupo de pessoas arremessando objetos em policiais na Rua da Consolação, em São Paulo, onde foram registradas depredações de estabelecimentos e pontos de ônibus.

O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) usou tom de campanha em uma postagem. "Nunca foi tão fácil escolher", escreveu, com a hashtag 'Bolsonaro 2022'. A frase é legenda para um vídeo de ato a favor do pai com pessoas rezando.

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, atacou o governo de João Doria com outro vídeo de policiais em choque com manifestantes: "Ainda não publicaram o valor que o governo do estado de SP gastou com as 'manifestações pacíficas' de ontem, nem o valor das multas para as pessoas que estavam sem máscaras".

Neste sábado (3) à noite, Bolsonaro já havia reagido associando os episódios de violência com as críticas ao seu governo. Com uma sequência de fotos de depredações, o presidente escreveu: "Nenhum genocídio será apontado. Nenhuma escalada autoritária ou 'ato antidemocrático' será citado. Nenhuma ameaça à democracia será alertada. Nenhuma busca e apreensão será feita. Nenhum sigilo será quebrado. Lembrem-se: nunca foi por saúde ou democracia, sempre foi pelo poder!"

- Nenhum genocídio será apontado. Nenhuma escalada autoritária ou "ato antidemocrático" será citado. Nenhuma ameaça à democracia será alertada. Nenhuma busca e apreensão será feita. Nenhum sigilo será quebrado. Lembrem-se: nunca foi por saúde ou democracia, sempre foi pelo poder! pic.twitter.com/woglZCbL3J — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 4, 2021

As postagens negativas para o governo, porém, predominaram ontem, durante as manifestações. Ainda hoje, o termo "ladrão de vacina' estava entre os mais usados no Twitter, em referência à suspeita de propina em negociações para compra da vacina AstraZeneca. Dentre a base de Bolsonaro nas redes, a hashtag que mais tinha destaque era 'esquerda criminosa', que em geral reproduzia os vídeos de vandalismo em São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, durante o ato um grupo de manifestantes depredou agências bancárias, pontos de ônibus e lançou coquetel molotov em direção aos agentes. Por volta das 19h25, houve invasão de uma agência bancária do Santander, na rua da Consolação. Vidros foram quebras e caixas eletrônicos incendiados.

Pelo menos duas pessoas foram detidas, suspeitas de participar dos atos de vandalismo e ferir seguranças do Metrô. Em nota, a ViaQuatro, concessionária responsável pela operação da Linha 4-Amarela da companhia, informou que, às 19h50, na rua da Consolação, manifestantes depredaram o acesso Ouro Preto da estação Higienópolis-Mackenzie. Na tentativa de conter o grupo, oito seguranças sofreram escoriações e cinco deles foram socorridos.

Pela terceira vez em dois meses, milhares de manifestantes saíram de casa para protestar contra o governo Jair Bolsonaro. O movimento deste sábado (3) ganhou força na medida em que a CPI da Covid no Senado avança com as investigações em e após partidos de oposição e entidades civis protococarem o 'superpedido' de impeachment do presidente. O movimento, antecipado de 24 de julho para hoje (3), tem apoio de partidos de oposição ao governo, como PT, PDT, PCdoB, PSOL e PCB. Centrais sindicais também estão presentes, como a CUT (Central Única dos Trabalhadores).

Os protestos ocorrem no dia seguinte à ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, autorizar inquérito para apurar suposto crime de prevaricação de Bolsonaro no caso das negociações para a compra da vacina indiana Covaxin. O ato no Rio de Janeiro foi encerrado em frente à igreja da Candelária, região central. Os organizadores estimaram 70 mil pessoas no auge do protesto, o mesmo público da manifestação de 19 de junho . A Polícia Militar não faz estimativas de público em manifestações.

Na quarta-feira, um grupo de parlamentares oposicionistas e de entidades apresentou à Câmara dos Deputados o que chamam de “superpedido de impeachment” contra o presidente Jair Bolsonaro. A denúncia é assinada por 46 pessoas, entre elas dois ex-aliados de Bolsonaro: os deputados federais Joice Hasselmann (PSL-SP) e Alexandre Frota (PSDB-SP). O documento conta também com a assinatura de presidentes de partidos, associações de juristas e defensores, grupos da sociedade civil, união de estudantes, coalização negra, entre outros. Na capital paranaense Curitiba, hoje, os manifestantes também lembraram do fato ao pedir a saída de Bolsonaro, além de protestar por mais vacinas. THEO MARQUES/FRAMEPHOTO/Estadão Conteúdo - 03.07.2021

Conforme os organizadores, formados por movimentos sociais, entidades estudantis, partidos, sindicatos e até torcidas organizadas de futebol, pelo menos 180 cidades se juntaram ao movimento. A intenção é pressionar ainda mais o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), a aceitar o processo de impeachment contra Bolsonaro. Em São Paulo (SP), a Avenida Paulista foi interditada nos dois sentidos. Manifestantes exibem faixas e cartazes contra a reforma administrativa, lembram das mais de 520 mil mortes pela covid-19 no país, da suspeita de propina no contrato de compra de vacina pelo Ministério da Saúde e pedem a saída do presidente. ROBERTO SUNGI/FUTURA PRESS/Estadão Conteúdo - 03.07.2021

Em Belo Horizonte (MG), a manifestação começou na Praça da Liberdade, na região Centro-Sul. Um boneco inflável de 13 metros, com uma caricatura do presidente Jair Bolsonaro foi levado para o local. Os manifestantes também levaram cartazes e faixas com palavras de ordem contra o governo federal e questionaram ações tomadas pela gestão Bolsonaro no combate à pandemia



Em Recife (PE), o protesto aconteceu na região central da cidade e foi organizado por estudantes e sindicatos. Entre os pedidos dos manifestantes, mais testes contra a covid-19 e imunizantes. ARTHUR SOUZA/PHOTOPRESS/Estadão Conteúdo - 03.07.2021

Na cidade de Teresina (PI), a caminhada no centro da cidade também teve como tônica mais vacinas e a o impeachment de Bolsonaro. O ato teve início na Praça Rio Brando, de onde os manifestantes saíram por ruas e avenidas até a concentração final na Praça da Liberdade, ao lado da Igreja São Benedito. JOSÉ ITAMAR/FUTURA PRESS/Estadão Conteúdo - 03.07.2021

Na capital gaúcha Porto Alegre, as pautas reivindicadas pelo protesto foram vacina para todos, moradia, alimentação, trabalho, renda e auxílio para as famílias necessitadas, além do repúdio ao governo federal pelas mortes causadas em decorrência da covid-19 JOSÉ CARLOS DAVES/FUTURA PRESS/Estadão Conteúdo - 03.07.2021

Já em Fortaleza, os manifestantes se reuniram na Praça Portugal, no bairro da Aldeota. O movimento foi organizado pela Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, e Fórum Sindical, Popular e de Juventudes de Luta pelos Direitos e pelas Liberdades Democráticas. DANIEL GALBER/UAI FOTO/Estadão Conteúdo - 03.07.2021

Em Florianópolis, manifestantes caminharam pela Avenida Paulo Fontes, no centro da capital catarinense. Eles pediram o afastamento do presidente, relembraram as mais de 500 mil vidas perdidas para a covid-19 e cobraram por vacinação. A concentração do ato se deu na praça Tancredo Neves. GABRIEL SCHLICKMANN/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO - 03.07.2021

De acordo com a Polícia Civil, os dois suspeitos detidos foram liberados após assinarem um termo circunstanciado no 78° DP, nos Jardins.

Em um dos momentos da manifestação, militantes do PCO (Partido da Causa Operária) e do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) se desentenderam, iniciaram uma confusão com agressões, que foi controlada momentos depois.