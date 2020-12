Bolsonaro embarca amanhã para passar Réveillon no Guarujá (SP) Presidente deve ficar no litoral paulista com a família até o dia 4 de janeiro, quando voltará para Brasília

A- A+

Bolsonaro posa para foto, em Brasília, com o mascote Zé Gotinha Joédson Alves/EFE - 16.12.2020

O presidente Jair Bolsonaro e sua família pretendem viajar nesta segunda-feira (28) ao Guarujá, litoral paulista, para passar virada do ano e deve retornar a Brasília no dia 4 de janeiro.

No último dia 19, o chefe do Executivo nacional embarcou para Santa Catarina, onde tirou alguns dias de folga e aproveitou para fazer articulações políticas e visitar o Farol da Ilha da Paz, em São Francisco do Sul, na divisa com o Rio Grande do Sul.

Na ocasião, comemorou com pescadores a liminar do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Kássio Nunes Marques, que liberou a pesca de rede de arrasto nas 12 milhas náuticas da faixa marítima da zona costeira gaúcha, prática que era proibida por lei estadual desde 2018.

De volta a Brasília na semana passada, gravou o pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV e particiou de sua tradicional live semanal, transmitida pelas redes sociais.

Neste sábado (26), deixou o Palácio da Alvorada e visitou comércios locais, onde afirmou que não se sente pressionado pelo fato de o Brasil ainda não ter começado a vacinar sua população contra a covid-19, a despeito de outros países já terem iniciado a imunização.

"Não pode aplicar qualquer coisa no povo", afirmou o presidente, em referência à corrida pela vacina.

No ano passado, o presidente passou o Réveillon em Brasília ao lado da mulher, Michelle e de familiares. O plano original era passar a virada de ano na Bahia, na Basa Naval de Aratu, região de Salvador, mas Bolsonaro resolveu antecipar a volta.

O Guarujá é uma das cidades que decidiram desobeder o decreto do governo do estado que regrediu todo o território paulista à fase vermelha do plano de contingência contra a covid-19.