Bolsonaro embarca ao Amapá neste sábado ao meio-dia

Bolsonaro e o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque Isac Nóbrega/Presidência

O presidente Jair Bolsonaro embarca para o Amapá ao meio-dia deste sábado (21). No Estado, que sofre uma crise de energia há mais de duas semanas, ele vai visitar as obras em subestações e deve fazer um pronunciamento na capital.

Bolsonaro será acompanhado pelo ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, que está no Estado nesta sexta-feira (20), onde visitou uma subestação e acionou uma termelétrica. Em despacho publicado hoje do Diário Oficial da União, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) autorizou a liberação operacional, em caráter excepcional, de duas usinas termelétricas para abastecer o Estado. A liberação para a produção comercial começa amanhã (21).

Ontem (19), o presidente recebeu no Palácio do Planalto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Além de ter convidado Bolsonaro a visitar a região, Alcolumbre cobrou solução para o problema, investigação e punição aos eventuais responsáveis pelo apagão, tirar o Amapá do racionamento e auxílio emergencial às famílias atingidas".