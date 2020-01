Bolsonaro embarca para a Índia em busca de ampliar comércio

O presidente Jair Bolsonaro Alan Santos/PR - 24.12.2019

O presidente Jair Bolsonaro embarca na manhã desta quinta-feira (23) para a Índia em uma viagem que vai durar quatro dias. Na visita, o presidente buscará ampliar as relações comerciais e divulgar oportunidades de investimento no Brasil.

Trata-se da segunda viagem de Bolsonaro para a Ásia em poucos meses, o que reforça a estratégia de fortalecer as relações não apenas com parceiros tradicionais, como China e Japão, mas também países árabes e a Índia.

Um dos destaques da viagem será a participação do presidente como convidado de honra das comemorações do 71º aniversário do Dia da República da Índia, em Nova Déli, no domingo (26), principal data comemorativa do país. Antes de Bolsonaro, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva participaram do evento como representantes brasileiros.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, serão assinados pelo menos 10 acordos comerciais. Atualmente a Índia é o quarto maior parceiro comercial do Brasil na Ásia. O fluxo bilateral atingiu US$ 7,02 bilhões em 2019, com exportações brasileiras no valor de US$ 2,76 bilhões e importações provenientes da Índia no valor de US$ 4,26 bilhões.

De acordo com o professor da Escola de Administração de Empresas da FGV, Umesh Mukhi, a viagem é simbólica no sentido da expansão dos negócios do Brasil, que pretende equilibrar mais suas relações comerciais na Ásia, hoje muito focadas na China, país que mais compra produtos brasileiros. É também estratégica para a Índia, avalia.

“Do lado do Brasil, sinaliza interesse em equilibrar relações entre China e Índia. São países com coisas em comum, com democracia como forma de governança e que compartilham valores básicos. Significa muito pra Índia também aproximar-se de um parceiro estável na América do Sul”, analisa Mukhi.

Cronograma

No dia 25 de janeiro, está previsto encontro com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, bem como cerimônia de troca de atos bilaterais. À noite acontecerá o encontro com o presidente Ram Nath Kovind.

No dia 27 de janeiro, Bolsonaro terá encontro com executivos indianos e participará do Seminário Empresarial Brasil-Índia.

A comitiva de Bolsonaro contará com ao menos seis ministros: Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Tereza Cristina (Agricultura), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Osmar Terra (Cidadania).

O retorno está previsto para a terça-feira (28).