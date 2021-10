Bolsonaro embarca para a Itália, onde participará de reunião do G20 Durante passagem pelo país europeu, presidente receberá homenagem da cidade-natal da sua família Bolsonaro embarca para a Itália, onde participará de reunião do G20

A- A+

Presidente transmitiu o cargo ao vice Hamilton Mourão temporariamente Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) embarcou para a Itália na noite desta quinta-feira. O chefe do Executivo ficará no país europeu até 3 de novembro, onde participará da reunião de cúpula do G20 – grupo que reúne os 19 países mais ricos do mundo mais a União Europeia –, em Roma.

Durante o encontro, que vai ocorrer nos dias 30 e 31 de outubro, o governo brasileiro vai tratar de temas nas áreas de saúde, comércio, clima, meio ambiente e inclusão social.

O Executivo fez uma lista com 12 assuntos prioritários, dentre eles o acesso de vacinas contra a Covid-19 a países em desenvolvimento e a diversificação da capacidade de produção de vacina para atender às nações mais pobres.

Além disso, a comitiva presidencial deve abordar o debate sobre como acelerar a produção energética por meio de bioenergia e de outras fontes renováveis.

Neste ano, o G20 está sob a presidência do governo italiano e, na área política, os líderes vão debater sobre 13 temas: relações exteriores, desenvolvimento, comércio e investimento, agricultura, saúde, clima e energia, meio ambiente, pesquisa, tecnologia e inovação, economia digital, trabalho e emprego, turismo e cultura.

Homenagem

Bolsonaro vai aproveitar a visita à Itália para receber o título de cidadão honorário de Anguillara Veneta, cidade de origem da família do presidente, que fica na província de Pádua, no nordeste do país.

O título partiu de um pedido da prefeita da cidade, Alessandra Buoso, e foi aprovado na Câmara Municipal. Foram nove votos favoráveis à entrega do título e quatro contrários.

Segundo o governo federal, ainda em Pádua, Bolsonaro deve participar de uma cerimônia em memória dos pracinhas brasileiros que faleceram na Segunda Guerra Mundial.