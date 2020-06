Bolsonaro embarca para o Rio e deve ir a funeral de paraquedista 

Do R7, com informações da Agência Estado

Bolsonaro embarcou para o Rio e deve ir a funeral de paraquedista militar Marcos Corrêa/PR - 18.06.2020

O presidente Jair Bolsonaro embarcou na manhã deste domingo (21) na Base Aérea de Brasília com destino ao Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria do Palácio do Planalto, o presidente seguiu para uma agenda pessoal na capital fluminense, ligada à Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército.

Embora o Planalto não confirme, o presidente deve comparecer ao funeral do soldado Pedro Lucas Ferreira Chaves, que faleceu neste sábado (20) em um treinamento no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, após o paraquedas não abrir corretamente.

Bolsonaro foi membro da Brigada de Infantaria Paraquedista em sua carreira no Exército.

O caso

Pedro Lucas Ferreira Chaves, paraquedista do CML (Comando Militar do Leste) morreu neste sábado (20) ao cair de uma aeronave da Força Aérea em Campo dos Afonsos, zona oeste do Rio de Janeiro.

A vítima ficou presa no avião antes do salto e quando conseguiu se desprender, o paraquedas não abriu. Pedro já estava próximo da superfície e sofreu a queda.

Em nota, o CML informou que o soldado sofreu ferimentos graves com o impacto ao solo. Ele foi transferido para o Hospital Geral do Rio de Janeiro, na Vila Militar, mas não resistiu.

Ainda de acordo com CML, foi instaurado um Inquérito Policial Militar para apurar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.