Bolsonaro embarca para os EUA e janta com Trump neste sábado Para terça-feira (10) está programada uma visita à fábrica da Embraer em Jacksonville, no norte da Flórida Bolsonaro embarca neste sábado para os EUA e se encontra com Trump

Bolsonaro jantará com Trump em resort do presidente norte-americano Marcos Corrêa/PR

O presidente Jair Bolsonaro embarca neste sábado (7) para os Estados Unidos, onde se encontrará com o presidente americano e participará de outras agendas em terras norte-americanas até terça-feira (10).

O encontro entre os líderes acontece na noite deste sábado. Eles vão jantar no resort Mar-a-Lago, na Flórida, que é de propriedade de Trump. O encontro deve ser fechado, sem a presença da imprensa.

Uma fonte disse à agência Reuters que Bolsonaro contou ter sido "chamado" pelo presidente norte-americano. Na sexta (6), Trump disse em entrevista coletiva que Bolsonaro queria jantar.

Na Ásia, Bolsonaro pode estreitar laços e reduzir desconfiança

A viagem contará com outros compromissos oficiais. Na manhã de domingo (8), o presidente visita o Comando Militar do Sul, onde deverá se reunir com o almirante americano Craig Feller.

Para a terça-feira (10) está programada uma visita à fábrica da Embraer em Jacksonville, no norte da Flórida.

A viagem contará ainda com a participação do presidente em um seminário com investidores, além de encontros com a comunidade brasileira.