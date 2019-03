Do R7

Bolsonaro embarca para visita oficial a Israel Presidente chega ao Oriente Médio no domingo e será recebido pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já no aeroporto de Tel Aviv Viagem Bolsonaro

Netanyahu esteve na posse de Bolsonaro Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro deixou a base aérea de Brasília por volta das 13h deste sábado (30) rumo a Israel, para uma visita oficial. A chegada dele ao país do Oriente Médio está prevista para as 10h (4h no horário de Brasília), de domingo (31).

No aeroporto de Tel Aviv, Bolsonaro será recebido pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, já no momento do desembarque.

Antes de chegar a Israel, o avião presidencial fará uma escala para reabastecimento nas Ilhas Canárias (Espanha). A reunião do presidente com o primeiro-ministro ocorre na noite deste domingo (tarde no Brasil).

Na agenda presidencial ainda estão a assinatura de acordos com Israel e diversas visitas, incluindo o Muro das Lamentações, em Jerusalém.