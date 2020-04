Bolsonaro encontra apoiadores em Brasília e defende patriotismo Presidente, que voltava de um almoço na casa de um dos filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, permaneceu no local por cerca de 15 minutos Bolsonaro defende patriotismo em conversa com apoiadores em Brasília

Jair Bolsonaro conversou com apoiadores em Brasília GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente Jair Bolsonaro esteve com apoiadores, neste domindo (19), em frente ao Quartel General do Exército, no Plano Piloto de Brasília. O grupo protestava contra o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e, também, ações do STF (Supremo Tribunal Federal).

O Chefe do Executivo, que voltava de um almoço na casa de um dos filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, desceu do veículo e permanceu no local por cerca de 15 minutos.

Bolsonaro afirmou que não quer negociar nada e, ainda, pediu patriotismo de todos os brasileiros. Além disso, ele também defendeu o direito dos manifestantes de lutar por um país melhor.

No Twitter, o presidente compartilhou um breve registro do momento em que conversava com os apoiadores. "Eu estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil", disse.