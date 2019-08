Bolsonaro encontra atletas medalhistas do Brasil no Pan 2019 Presidente se reuniu com atletas da delegação do Brasil que estiveram em Lima e parabenizou desempenho histórico nos Jogos Pan-Americanos Bolsonaro encontra atletas medalhistas do Brasil no Pan 2019

Mais da metade das medalhas conquistadas em Lima 2019 vieram de militares MATEUS BONOMI/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO - 16.08.2019

O presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve nesta sexta-feira (16) com os atletas brasileiros que participaram da última edição dos Jogos Pan-Americanos realizados em Lima, no Peru. O encontro aconteceu no Palácio do Planalto e teve a presença de outros nomes do governo, como o vice-presidente General Hamilton Mourão e o ministro da Cidadania Osmar Terra.

Em Lima 2019, o Brasil conquistou 171 medalhas, melhor campanha do país na história dos jogos. Foram 55 medalhas de ouro, 45 de prata e 71 de bronze. O time brasileiro contou com 485 atletas em 22 modalidades.

Bolsonaro já havia parabenizado o desempenho da delegação brasileira nos Jogos Pan-Americanos Lima 2019 na última terça-feira (13), em sua conta oficial no Twitter.

- Parabéns aos nossos atletas que representaram o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019. Segundo lugar no quadro de medalhas com 55 ouro, 45 prata e 71 bronze, o melhor desempenho de nossa história. Dos medalhistas, 54,3% são atletas das nossas Forças Armadas.  — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 13, 2019

Forças Armadas

Bolsonaro destacou a participação das Forças Armadas no desempenho histórico em Lima. Os militares atletas conquistaram 54,39% do total de medalhas conquistadas pela delegação brasileira. Dos 485 atletas, 138 são integrantes do PAAR (Programa Atletas de Alto Rendimento) das Forças Armadas. Destes, 93 subiram ao pódio na capital peruana. Ao todo, foram 33 ouros, 29 pratas e 31 bronze.