Bolsonaro encontra Trump para reforçar aliança entre Brasil e EUA

Bolsonaro encontra Trump nesta terça-feira Susan Walsh/Associated Press/Estadão Conteúdo

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) se reúne nesta terça-feira (19) com o presidente norte-americano Donald Trump, na Casa Branca. Essa é a primeira visita de Bolsonaro como chefe de Estado atendendo a um convite de outro país.

No encontro, os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos vão tratar de temas econômicos, assuntos relacionados à segurança, defesa e diplomacia na América Latina. Os dois também vão tentar alinhar a atuação dos dois países.

Brasil e EUA assinam acordo que permite uso de Base de Alcântara

Também há a expectativa de que os países aumentem a pressão contra Nicólas Maduro, na Venezeula.

Após a reunião, haverá uma declaração à imprensa no Rose Garden. Em seguida, Bolsonaro irá ao cemitério de Arlington.

Parceria

Na segunda-feira (18), Bolsonaro, durante o evento "Brazil Day", em Washington (EUA), destacou a aproximação do Brasil com os Estados Unidos e indicou que há abertura para incrementar parcerias comerciais e estratégias entre os dois países. Organizado na Câmara de Comércio dos Estados Unidos.

Bolsonaro deve chegar a Brasília na quarta-feira (20). Em seguida, no dia 21, irá para o Chile onde participa da Cúpula do Prosur, grupo que se destina a implementar medidas de interesse dos países da América do Sul.