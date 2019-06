Bolsonaro envia ao Congresso projeto sobre equilíbrio fiscal

Texto foi batizado de "Plano Mansueto", em referência ao secretário do Tesouro Marcos Corrêa/Presidência da República

O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso Nacional projeto de lei complementar que trata de PEF (Plano de Equilíbrio Fiscal) dos Estados. A formalização do envio da matéria consta de mensagem presidencial publicada no DOU (Diário Oficial da União) desta terça-feira (4).

De acordo com o despacho, o texto "estabelece o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal, altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a Lei Complementar nº 156, de 28 de dezembro de 2016, a Lei nº 12.348, de 15 de dezembro de 2010, a Lei nº 12.649, de 17 de maio de 2012 e a Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001".

A publicação do Diário Oficial não traz o teor do projeto, que foi batizado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, de "Plano Mansueto", em referência ao secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida.

O PEF vinha sendo estruturado nos últimos meses pela equipe econômica e, como o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, antecipou em maio, poderá dar um alívio aos governadores de até R$ 40 bilhões em quatro anos.

O programa permitirá aos Estados ter mais crédito para pagar funcionários e fornecedores, entre outras despesas, desde que se comprometam a adotar medidas de ajuste.

