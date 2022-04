Bolsonaro envia coroa de flores ao velório do general Newton Cruz Objeto leva os dizeres 'tributo à democracia'; militar que chefiou o extinto SNI durante a ditadura morreu na sexta-feira (15) Bolsonaro envia coroa de flores ao velório do general Newton Cruz

A- A+

Coroa de flores enviada ao velório do general Newton Cruz Record TV Rio de Janeiro/Reprodução - 17.4.2022

O presidente Jair Bolsonaro (PL) enviou uma coroa de flores com os dizeres "tributo à democracia" ao velório, que ocorre neste domingo (17), do general da reserva Newton Cruz, no Rio de Janeiro (RJ). O militar, que chefiou o extinto SNI (Agência Central do Serviço Nacional de Informações) durante a ditadura militar, morreu na sexta-feira (15), aos 97 anos.

Cruz estava internado no Hospital Central do Exército, em Benfica, na Zona Norte da capital fluminense, e morreu de causas naturais. O general ficou à frente do SNI entre 1977 e 1983. O órgão era considerado um instrumento de repressão da ditadura militar, pois perseguia e espionava jornalistas e opositores ao regime.

Enquanto era chefe do SNI, o general foi acusado de ter ligação com a morte do jornalista Alexandre von Baumgarten, em outubro de 1982. Meses antes da morte, o comunicador havia escrito um dossiê no qual revelava um suposto caso de esquema de lavagem de dinheiro entre empresas privadas e o SNI. No documento, Baumgarten dizia que estava jurado de morte por Cruz.

O general sempre negou envolvimento na morte do jornalista, mas dizia saber a identidade de quem assassinou Baumgarten, embora nunca tenha revelado o nome. Cruz chegou a ser indiciado pela Polícia Civil, mas foi absolvido em júri popular.

De folga em São Paulo, o presidente foi assistir ao jogo de futebol entre Santos e Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. A partida começou às 11h na Vila Belmiro, estádio do time paulista — parte da torcida aplaudiu e outra vaiou o chefe do Executivo.

O R7 procurou o Palácio do Planalto, que preferiu não se pronunciar.