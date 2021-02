Bolsonaro escolhe João Roma como o novo ministro da Cidadania

A- A+

Na imagem, deputado João Roma (Rep-BA) Luis Macedo/Câmara dos Deputados

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, nesta terça-feira (9), que escolheu o deputado federal João Ribeiro Roma (Republicanos-BA) para o cargo de novo ministro da Cidadania.

“Da minha parte, está decidido. Pode ser amanhã, 10/02 (a indicação oficial), mas ao que tudo indica será depois do carnaval”, afirmou Bolsonaro.

Roma desbancou outros candidatos, como Márcio Marinho, justamente por seu perfil “mais executivo”. De acordo com o blog da Chris Lemos, não há perda de vagas na bancada do partido na Câmara dos Deputados com a saída de Roma, uma vez que a suplência será ocupada pela Tia Eron, da mesma legenda.

O ministério da Cidadania é atualmente ocupado por Onyx Lorenzoni, que vai deixar a pasta, conforme o R7 Planalto antecipou, e assumir a Secretaria-Geral da Presidência – a pasta é comandada de forma interina por Pedro Marques, desde a saída de Jorge Oliveira para o TCU (Tribunal de Contas da União).

Na última terça-feira (9), Bolsonaro se reuniu com 22 ministros, com exceção do vice-presidente Hamilton Mourão, e negou que fará uma ampla reforma ministerial, como havia sido discutido anteriormente. O presidente disse que, por enquanto, a única mudança será na Cidadania, ministério importante que cuida do auxílio emergencial e do programa Bolsa Família.