Thiago Nolasco, da Record TV, com Plínio Aguiar, do R7

Bolsonaro escolhe Jorginho Mello, do PL, para ser novo vice-líder Dessa forma, o governo federal passa a ter 13 vice-líderes. Entre os partidos, estão: MDB, Republicanos, PSD, PP, PL, DEM e Pros

Na imagem, Jorginho Mello Reprodução Senado Federal

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) escolheu o senador Jorginho Mello (PL-SC) e o deputado federal Eros Biondini (Pros-MG) para os cargos de vice-líderes do governo federal no Congresso.

Mello ocupa a vaga deixada pelo deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), que virou líder. Biondini, por sua vez, assume uma posição que não era preenchida.

Dessa forma, o governo federal passa a ter 13 vice-líderes. Entre os partidos, estão: MDB, Republicanos, PSD, PP, PL, DEM e Pros.

A liderança é responsável pela articulação dos projetos orçamentários e de vetos presidenciais. Com os dois novos vice-líderes, de partidos do Centrão, o foco passa a ser em torno da aprovação da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA (Lei Orçamentária Anual) no Congresso.