Bolsonaro: 'Espero que essa seja a última semana dessa quarentena'

Bolsonaro disse ter opinião própria, mas que respeita Congresso e o STF Ueslei Marcelino/Reuters – 20.04.2020

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, nesta segunda-feira (20), em frente ao Palácio do Alvorada, que espera que isolamento social termine ainda nesta semana.

"Dá para recuperar o Brasil ainda. Eu espero que essa seja a última semana dessa quarentena, dessa maneira de combater o vírus, todo mundo em casa. A massa não tem como ficar em casa, porque a geladeira está vazia", afirmou.

Quando um apoiador falou sobre o fechamento do STF (Supremo Tribunal Federal), Bolsonaro afirmou que "não tem fechar nada. Aqui é democracia, aqui é respeito à Constituição brasileira". O presidente defendeu o "Supremo aberto, transparente, Congresso aberto, transparente".

Ontem, Bolsonaro participou de um protesto, em frente ao Quartel Geral do Exército, com apoiadores que criticavam o STF e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O presidente pediu patriotismo e afirmou que os manifestantes têm obrigação de lutar pelo país.

"No que depender do presidente Jair Bolsonaro, democracia e liberdade acima de tudo", afirmou. "Respeito o Supremo Tribunal Federal, respeito o Congresso, mas eu tenho a minha opinião. Não pode qualquer palavra minha ser interpretada como uma agressão, como ofensa", completou.

O presidente voltou a falar que sua gestão está preocupada em combater o coronavírus e evitar o agravamento da situação econômica do país. Mais uma vez, Bolsonaro criticou as políticas de isolamento social adotadas por alguns governadores, dizendo que "tudo o que é feito com excesso acaba tendo problemas".