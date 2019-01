Bolsonaro está consciente e sem dor após cirurgia, diz boletim médico

Bolsonaro encontra-se clinicamente estável Reprodução/Twitter

O presidente Jair Bolsonaro encontra-se internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Israelita Albert Einstein após passar por uma cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia. O procedimento teve duração de sete horas.

De acordo com o boletim médico divulgado no final da tarde desta segunda-feira (28), Bolsonaro está clinicamente estável, consciente e sem dor.

A equipe que acompanha o presidente realiza apenas medidas de suporte clínico para prevenir infecções e trombose venosa profunda.

O vice-presidente Hamilton Mourão assume o exercício da Presidência por 48 horas enquanto Bolsonaro se recupera da cirurgia. A expectativa é que, depois deste prazo, Bolsonaro deve reassumir as funções do cargo e despachar do hospital.

Em entrevista concedida no hospital, o porta-voz da Presidência, General Rêgo Barros, disse que Bolsonaro retomará suas atividades já por volta das 9h desta quarta-feira (30). Ele afirma que a previsão é de que o presidente receba alta em 10 dias.

Confira a íntegra o comunicado do Hospital Albert Einstein:

"O excelentíssimo Presidente da República, Jair Bolsonaro, foi submetido, nesta manhã, à cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal e extensa lise de aderências decorrentes das duas cirurgias anteriores. Foi realizada anastomose do íleo com o cólon transverso, que é a união do intestino delgado com o intestino grosso. O procedimento teve duração de 7 horas, ocorreu sem intercorrências e sem necessidade de transfusão de sangue. No momento, o paciente encontrase, na Unidade de Terapia Intensiva, clinicamente estável, consciente, sem dor, recebendo medidas de suporte clínico, prevenção de infecção e de trombose venosa profunda.

Dr. Antônio Luiz Macedo, cirurgião

Dr. Leandro Echenique, clínico e cardiologista

Dr. Miguel Cendoroglo, Diretor Superintendente do Hospital Israelita Albert Einstein"