Márcio Neves, do R7

Bolsonaro está em excelentes condições clínicas, dizem médicos Bolsonaro passou por uma avaliação com diversos médicos, fez exames e recebeu prescrição de atividades físicas e orientações sobre sua dieta

Bolsonaro na saída do hospital no início da tarde desta quarta em SP Divulgação

A equipe médica que avaliou o presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira (27) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, afirmou que ele está em "excelentes condições clínicas".

O Presidente da República veio a São Paulo para o última revisão da após a cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia que fez em janeiro.

Bolsonaro passou por uma avaliação com diversos médicos e fez um teste ergoespirométrico, um procedimento que avalia o desempenho físico máximo do paciente e mede a resposta de seus sistemas cardiovascular, muscular e pulmonar a situações de esforço.

Ele também recebeu a prescrição de atividades físicas e orientações sobre sua dieta.

As informações foram divulgadas por um boletim do hospital assinado pelos médico cirurgião Dr. Antônio Luiz Macedo, o clínico e cardiologista Dr. Leandro Echenique, Dr. Miguel Cendoroglo, diretor superintendente do Hospital Israelita Albert.