Bolsonaro exclui suspensão do contrato de trabalho de MP Artigo 18 do texto que determina medidas trabalhistas para o enfrentamento do coronavírus foi alvo de críticas Bolsonaro

Bolsonaro já havia comunicado a reedição da MP Carolina Antunes/PR - 18.3.2020

O presidente Jair Bolsonaro reeditou na noite desta segunda-feira (23) o artigo 18 da MP (Medida Provisória) 927, que previa a suspensão do contrato de trabalho por quatro meses durante a pandemia do novo coronavírus.

Assinado na noite deste domingo (22), o texto que determina medidas trabalhistas para o enfrentamento da pandemia foi alvo de críticas devido ao trecho que possibilitava a suspensão dos contratos trabalhista.

No início da tarde, Bolsonaro usou sua conta no Twitter para comunicar que determinou a revogação do artigo polêmico. Mais cedo, no entanto, o presidente afirmou que o texto garantia a manutenção dos empregos.

- Determinei a revogacao do art.18 da MP 927 que permitia a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses sem salário. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 23, 2020

Após a publicação, a MP tem vigência imediata, mas precisa ser aprovada por deputados e senadores em 120 dias para não perder a validade.

O plano do governo visa flexibilizar as regras trabalhistas para tentar evitar que, na crise, as empresas promovam demissões em massa, o que pode agravar o quadro de depressão da economia.