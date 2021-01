Bolsonaro exonera ministros para reforçar votação em Arthur Lira 

A- A+

Tereza Cristina e Onyx garantem mais dois votos a Lira Alan Santos/PR - 27.10.2020

O presidente Jair Bolsonaro publicou no Diário Oficial da União desta sexta-feira (29) a exoneração de dois ministros com o objetivo de que eles votem em Arthur Lira (PP-AL) na eleição da Câmara marcada para segunda-feira (1º).

Os exonerados são a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, e Onyx Lorenzoni, da Cidadania.

Os dois ministros serão reconduzidos aos cargos após o pleito de segunda-feira.

Bolsonaro anunciou apoio a Arthur Lira ainda no fim do ano passado e tem feito campanha pelo líder do Centrão, que, segundo o presidente, ajudará o trabalho do governo no Congresso colocando em votação as pautas do Executivo .

Lira tem como principal concorrente na Câmara o deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP).