Bolsonaro fala de comércio de produtos militares com a Itália

O primeiro compromisso oficial do presidente Bolsonaro em Roma, na Itália, nesta sexta-feira (29), foi um encontro com o presidente do país europeu, Sergio Matarella. Fontes que estavam no encontro explicaram ao blog que um dos temas principais da conversa foi a venda de produtos militares. A Itália tem interesse no cargueiro brasileiro kC 390, e o Brasil, em blindados Centauro 2.

Bolsonaro e o presidente da Itália, Sergio Matarella Alan Santos/PR - 29/10/2021

O governo brasileiro busca ampliar esse comércio para equilibrar a balança comercial, hoje favorável aos italianos, que vendem mais produtos a nós. Bolsonaro pediu também a Matarella reciprocidade na permissão para a entrada de brasileiros na Itália.