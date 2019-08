Bolsonaro fala em comer menos para preservar meio ambiente

Do R7

Bolsonaro surpreende com resposta a jornalista FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente da República, Jair Bolsonaro, surpreendeu os jornalistas que o entrevistam na manhã desta sexta-feira, na saída do Palácio da Alvorada, em Brasília. Ao responder a um repórter que perguntou sobre como preservar o meio ambiente e ao mesmo tempo promover o crescimento econômico do país, o presidente sugeriu que ele comesse menos para colaborar com a preservação.

"É só você deixar de comer menos um pouquinho. Você fala para mim em poluição ambiental. É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também. Agora, o mundo, quando eu falei que cresce mais de 70 milhões por ano, precisa de uma política de planejamento familiar", afirmou Bolsonaro.

Bolsonaro ainda disse que o mundo precisa de um planejamento familiar e associou a quantidade de filhos ao nível de cultura dos pais. "Você pode ver que pessoas que têm mais cultura, têm menos filhos. Eu sou uma exceção à regra, porque tenho cinco né", disse.