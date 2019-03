Do R7, com Agência Brasil

Bolsonaro fala que 'casamento com Israel trará muitos benefícios' Presidente brasileiro se encontrou com primeiro-ministro israelense, neste domingo, e anunciou criação de escritório diplomático em Jerusalém Bolsonaro

Presidentes falaram à imprensa após reunião Heidi Levine/Reuters - 31.03.2019

O presidente Jair Bolsonaro se referiu ao estreitamento das relações entre Brasil e Israel como um "casamento", logo após encontro com o primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, em Jerusalém, neste domingo (31).

"Este nosso casamento no dia de hoje trará muitos benefícios aos nossos povos", falou o presidente brasileiro à imprensa.

Os dois governos assinaram cinco acordos neste primeiro dia de viagem de Bolsonaro a Israel. As parcerias são para as áreas de defesa, serviços aéreos, prevenção e combate ao crime organizado, ciência e tecnologia e um memorando de entendimento em segurança cibernética.

O anúncio mais importante foi o de que o Brasil abrirá um escritório de negócios em Jerusalém, considerada por Israel como sua capital — atualmente a embaixada brasileira está em Tel Aviv, assim como todas as outras, exceto dos Estados Unidos e Guatemala.

"É o primeiro passo e quem sabe um dia chegue a embaixada do Brasil em Israel a Jerusalém", cobrou Netanyahu.

Bolsonaro não conseguiu cumprir uma das promessas de campanha, que era a de transferir a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém.

Foi aconselhado por militares e por parte da equipe para não fazer o movimento agora, antes das eleições que acontecem em 9 de abril em Israel. No entanto, o escritório em Jerusalém representa mais uma aproximação com o país do Oriente Médio.

O agronegócio brasileiro teme perder mercado, principalmente de carne, nos países árabes caso o governo opte por transferir a embaixada.

Agenda

Na segunda-feira (1º), o presidente visitará a Unidade de Contra-Terrorismo da Polícia israelense e participará da cerimônia de condecoração da Insígnia da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul à Brigada de Busca e Salvamento do Comando da Frente Interna de Israel.

Na terça-feira (2), o presidente recebe CEOs de empresas israelenses e israelenses-brasileiras, participa de encontro empresarial Brasil-Israel e almoça com os empresários. A previsão é de que o presidente retorne ao Brasil na quarta-feira (3).